And Just Like That: Carrie, Miranda e Charlotte nel trailer del sequel di Sex and the City

Fan di Sex and the City, non temete: in attesa dell'arrivo sui nostri schermi di And Just Like That, ecco arrivare un nuovo trailer per la serie di HBO Max con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon.

"Il futuro non è ancora stato scritto, perché ci troviamo tutti a degli stadi differenti della nostra vita".

Carrie Bradshaw torna con le sue perle di saggezza nel nuovissimo trailer di And Just Like That..., la miniserie revival di Sex and the City in arrivo su HBO Max negli Stati Uniti, e su Sky e NOW qui in Italia.

In contemporanea con il debutto americano dello show, infatti, sarà possibile vedere anche in Italia i primi due episodi di And Just Like That..., che arriveranno il 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW, mentre l'11 dicembre saranno trasmessi in prima serata su Sky Serie. Dal 17 dicembre, invece, arriverà la versione doppiata in italiano.

Nel sequel di Sex and The City non vedremo Kim Cattrall, interprete storica di Samantha, ma saranno tanti i volti familairi che faranno ritorno, e in più faremo parecchie nuove conoscenze (la CFO di HBO Max ha rimarcato l'importanza della diversità in And Just Like That, e della sua rappresentazione).

Pronti a tornare a New York?