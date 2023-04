And Just Like That: Carrie, Miranda e Charlotte nel trailer della Stagione 2 in arrivo

HBO ha diffuso in streaming il primo trailer della Stagione 2 di And Just Like That, ovvero il revival dell'iconica Sex and the City che vede il ritorno dei personaggi interpretati da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis per una nuova serie di emozionanti avventure in una diversa fase delle loro vite. Il debutto è atteso per giugno.

"Il nuovo capitolo dell'innovativa serie della HBO segue Carrie, Miranda e Charlotte mentre affrontano il viaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia dei loro trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia dei loro cinquant'anni", si legge nella logline ufficiale.

La serie originale di Sex and the City ambientata e girata a New York City è stata candidata a oltre 50 Emmy Awards vincendone sette; la serie della HBO ha trasmesso 94 episodi in sei stagioni, dal 6 giugno 1998 al 22 febbraio 2004. Nel 2008 è stato realizzato un film su Sex and the City, seguito da Sex and the City 2 nel 2010, entrambi ottenendo un discreto successo al botteghino. Nel 2016 era entrato in sviluppato Sex and the City 3, ma alla fine è stato cancellato, a quanto pare a causa della riluttanza della co-protagonista Kim Cattrall nel riprendere i panni di Samantha.

Il filmato mostra tutta una serie di nuove avventure per Carrie Bradshaw, che sta affrontando la morte del marito, Mr. Big. Il trailer anticipa anche il ritorno dell'ex fidanzato Aidan Shaw (interpretato da John Corbett), un personaggio apparso nella serie originale.

Nella seconda stagione torneranno anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

La serie è prodotta esecutivamente da Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Tra gli sceneggiatori figurano King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg ed Elisa Zuritsky. Tra i registi, King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg.