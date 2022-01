And Just Like That, Chris Noth tagliato dal finale per le accuse di aggressioni sessuali

Qualcuno potrebbe gridare alla cancel culture, ma le cose si stanno mettendo effettivamente male per l'attore Chris Noth dopo le presunte aggressioni sessuali denunciate da più donne. Cosa che lo rende impresentabile, agli occhi dei produttori di And Just Like That, nel finale del revival di Sex and the City: gli aggiornamenti.

Sembrava iniziata come uno scherzo, una coincidenza del destino, la sfortunata presenza di Chris Noth nello sfortunato revival old fashioned di Sex and the City. Attenzione, spoiler: il tutto era cominciato con l’assurdo finale del primo episodio di And Just Like That, dove il personaggio di Mr. Big, ormai felicemente sposato con quello interpretato da Sarah Jessica Parker, veniva stroncato da un infarto mentre pedala su una cyclette. Una morte spiazzante, secondo i più giustificata solo dall’intenzione di mettere in moto gli eventi di un sequel evitabile.

L’assurdo si è creato quando Peloton, l’azienda produttrice della cylcette che aveva pensato la scena come un gigantesco spot ai suoi prodotti – forse dovrebbe rivedere il proprio reparto marketing – subì una tremenda flessione del suo valore azionario a Wall Street. La pubblicità, infatti, tutt’altro che positiva, suggeriva allo spettatore che usare la cyclette potesse portare alla morte. Anche a causa dei fan in rivolta per la morte di Mr. Big, il tracollo fu istantaneo, arrestato solo da uno spot pensato da Peloton in cui Big risorge proprio usando la cyclette.

Qualche giorno dopo però, l’azienda ritira lo spot, perché Chris Noth viene investito da pesanti accuse di aggressioni sessuali riportate da più donne e collocate in momenti diversi della sua carriera. L’inchiesta, riportata dall’Hollywood Reporter, trasforma Noth nell’ennesimo esponente di Hollywood colpevole (presunto) di molestie, aggressioni o violenze sessuali. Nel frattempo, le sue co-star e in particolare la Parker, furiosa, si schierano dalla parte delle vittime.

Questa la risposta dell’attore: "Le accuse contro di me fatte da individui che ho incontrato anni, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa: no significa sempre no, questa è una linea che non ho mai superato. Gli incontri sono stati consensuali. È difficile non mettere in discussione il tempismo di queste accuse. Non so perché stiano emergendo ora, ma so questo: non ho aggredito queste donne”.

Tuttavia, va notato che le due donne - cui nel frattempo se ne sono aggiunte altre due - hanno contattato la testata separatamente, spiegando anche di non aver retto più una volta visto Noth tornare alla ribalta con il revival: da cui spiegato il tempismo. Sollevato anche da altri ruoli, Noth è ora diventato un impresentabile almeno fino a quando, agli occhi di Hollywood, una procedura legale che lo scagioni non verrà a galla.

Nel frattempo, giungono le ripercussioni sul revival, che a causa del Caso Noth potrebbe bloccare And Just Like That 2. Secondo un report di TV Line infatti: “Il team creativo dello show ha deciso che il filmato minimo che Noth aveva girato con Parker a Parigi non era parte integrante del finale. Un addetto ai lavori fa notare che il finale non è stato tagliato se non a tre settimane da quando le accuse contro Noth sono state rese pubbliche”. HBO non ha rilasciato commenti, ma Variety conferma la notizia.