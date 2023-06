And Just Like That, colpo di scena: Kim Cattrall tornerà nella Stagione 2

Quando venne annunciato il revival di Sex and the City, intitolato And Just Like That..., aveva destato scalpore la notizia che Kim Cattrall non avrebbe ripreso i panni del personaggio di Samantha nei nuovi episodi, lasciando questa nuova avventure alle sole colleghe. Tuttavia, il ritorno dell'attrice è stato confermato per la Stagione 2 in arrivo.

Esatto, Kim Cattrall apparirà nella seconda stagione di And Just Like That... La Cattrall riprenderà il suo ruolo di Samantha Jones nella seconda stagione della serie sequel di Sex and the City, e la conferma è arrivata ufficialmente da Deadline.

Non sono stati rivelati i dettagli del ritorno del personaggio, ma è stato confermato che Samantha farà un breve cameo nel finale della seconda stagione. La scena, voluta fortemente dai dirigenti della HBO/Max, si è svolta all'interno di un'auto ed è stata girata verso la fine delle riprese della seconda stagione a New York lo scorso marzo, come hanno confermato le fonti a Deadline. La Cattrall non avrebbe interagito con il resto del cast di And Just Like That... e non avrebbe incontrato lo showrunner Michael Patrick King.

Il cameo è stato concepito come qualcosa di eccezionale e slegato, ma è stata lasciata aperta la possibilità di realizzarne ancora qualora la serie dovesse essere rinnovata per una terza stagione, hanno dichiarato le fonti.

Oltre a interpretare Samantha in Sex and the City, la Cattrall ha interpretato il personaggio anche nei due film sequel dello show. L'ultima volta che i fan hanno visto Samantha Jones è stato infatti in Sex and the City 2, il film che ha visto le protagoniste andare ad Abu Dhabi. Quando è stato annunciato And Just Like That..., la formazione non comprendeva la Cattrall, che ha avuto un litigio pubblico con la star del franchise e produttrice esecutiva Sarah Jessica Parker. L'assenza di Samantha dal gruppo è stata spiegata narrativamente con l'espediente che il personaggio ha avuto un litigio con Carrie e alla fine si è trasferita a Londra.

Se non l'avete visto, potete recuperare il trailer di And Just Like That 2.

La seconda stagione dello show revival debutterà sulla piattaforma Max, mentre in Italia arriverà a giugno in esclusiva su Sky e in streaming su Now.