And Just Like That: ecco come e quando uscirà in Italia il revival di Sex and City

L'attesa per il revival di Sex and the City sta per terminare, presto con And Just Like That potremo rivedere Carrie, Miranda e Charlotte ancora insieme, alle prese con i problemi della loro nuova vita da cinquantenni.

In Italia la serie debutterà su Sky e NOW il 9 dicembre, in contemporanea con l'esordio negli Stati Uniti. I primi due episodi della serie, che verranno mandati in onda in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibiliin streaming a partire dalle ore 9.00. Sabato 11 dicembre invece, andranno in prima serata sul canale dedicato Sky Serie, mentre a partire dal 18 dicembre, verrà mandato in onda per la prima volta la versione del revival di Sex and The City doppiata in italiano.

Come recentemente rivelato dallo showrunner Michael Patrick King, in And Just Like That troveremo anche Stanford Blatch, l'indimenticabile migliore amico di Carrie Bradshow il cui interprete è venuto a mancare nelle scorse settimane.

La morte di Willie Garson ha colpito sicuramente tutti i fan di Sex and The City che vogliono ora capire come questo avvenimento accaduto nel mondo reale influenzerà la serie tv, che ritorno sul piccolo schermo a distanza di oltre 16 anni dall'ultimo episodio andato in onda nel 2004.

