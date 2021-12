And Just Like That, Cynthia Nixon risponde alle critiche su Miranda: 'La trovo deliziosa'

Ha debuttato nei giorni scorsi And Just Like That, che nel primo episodio ha subito ucciso un personaggio storico di Sex and The City. Le quattro protagoniste hanno superato ormai i cinquant'anni, e sono in molti ad aver criticato il comportamento di alcuni personaggi e più in generale l'idea stessa del revival.

Abbiamo ascoltato una Kristin Davis infastidita dai commenti sull'età delle protagoniste di And Just Like That, e anche Cynthia Nixon è stata criticata, per esempio, per la chioma bianca sfoggiata dalla sua Miranda Hobbes. In una recente intervista a Elle, l'attrice ha detto la sua sulla nuova serie, affermando di trovare la trama "davvero deliziosa" e non dando troppo peso ai pareri negativi dei detrattori.

"Sappiamo che tutti i personaggi principali hanno il cuore nel posto giusto e cercano di fare del loro meglio, ma spesso scivolano su una buccia di banana e cadono" ha spiegato Cynthia Nixon. "E non è forse questa la natura della commedia?"

L'attrice ha poi parlato dei motivi che hanno spinto lei e le sue colleghe ad abbracciare il progetto di un revival, menzionando anche alcuni aspetti infelici di Sex and The City, soprattutto alla luce della sensibilità di oggi.

"Fa parte del motivo per cui volevamo fare questo show: tornare indietro e cambiare ciò che abbiamo sbagliato" ha continuato. "Avevamo dei personaggi gay, ma molti aspetti del mondo LGBT servivano puramente per un effetto comico, e devo dire che oggi suonano stonati."