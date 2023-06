And Just Like That: Cynthia Nixon svela finalmente la trama della Stagione 2

Dopo l'arrivo del trailer di And Just Like That 2, si sapeva ancora molto poco della trama effettiva che questi nuovi episodi avrebbero raccontato, ancora una volta con protagonisti i personaggi amatissimi di Sex and the City che ritroviamo in una nuova fase della loro vita in questo delizioso revival. La Stagione 2 debutterà questa settimana.

A raccontare la trama della Stagione 2 di And Just Like That... è stata una delle tre protagoniste, Cynthia Nixon. Parlando con Parade, la star di Sex and the City ha svelato quello che i fan possono aspettarsi dall'imminente seconda stagione dello show, in cui interpreta Miranda Hobbes insieme a David Eigenberg nel ruolo del marito di Miranda, Steve Brady, e Sara Ramirez in quello del suo interesse amoroso, Che Diaz.

"Dove avevamo lasciato Miranda alla fine dell'ultima stagione, lei aveva preso questa grande e coraggiosa decisione di rinunciare al suo ambitissimo stage e di seguire Che in California per essere la fidanzata della nuova star della TV", ha riassunto Cynthia. "È da qui che li riprendiamo, con tante cose meravigliose e tante insidie, come si può immaginare. Non posso dire molto di più".

Su queste pagine potete rileggere la nostra recensione di And Just Like That.

In un'altra parte dell'intervista, Cynthia ha affrontato alcune "reazioni negative dei fan" che aveva visto riguardo alla trama della prima stagione. I fan online hanno criticato la scelta del personaggio di Cynthia di iniziare una storia d'amore con Che, un personaggio non binario.

Cynthia ha sostenuto che i personaggi di Sex and the City hanno "sempre intrapreso un viaggio alla scoperta di se stessi", spiegando: "Penso che al livello più elementare non fossero donne (la cui) prima voce sulla loro lista di cose da fare era sposarsi e avere figli".

Poi ha concluso: "E quindi, se quella strada femminile tradizionale non è quella che intendevano percorrere, beh, che strada avrebbero preso? E hanno dovuto, in qualche modo, creare il proprio percorso".

La Stagione 2 di And Just Like That... debutterà su Max giovedì prossimo.