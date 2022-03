And Just Like That..., HBO Max rinnova il revial di Sex and the City per una stagione 2

Ci stavamo chiedendo perché And Just Like That... non fosse stato ancora rinnovato da HBO Max, ma sembra che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, perché ora è ufficiale: la seconda stagione del revival di Sex and the City si farà.

Nonostante i dubbi e i problemi che hanno circondato il revival di Sex and the City (scetticismo da parte delle star di And Just Like That..., le critiche da parte dell'autrice di Sex and the City, i problemi legali di Chris Noth) la serie tv targata HBO Max sembra aver conquistato il pubblico e i fan, tanto da garantirsi una seconda stagione.

Come riporta Deadline, infatti, è da poco arrivato l'annuncio ufficiale, complice anche il fatto che And Just Like That... si sia posizionato al primo posto tra le series premiere più viste del servizio.

"Sono entusiasta di poter raccontare nuove storie su questi personaggi vivaci e arditi, interpretati da questi incredibili attori. Il fatto è che siamo tutti elettrizzati di essere di ritorno" ha affermato il produttore esecutivo dello show Michael Patrick King.

"Siamo stati contessimi delle conversazioni che si sono create intorno a questi personaggi e alle loro storie ambientate in un mondo che amiamo così tanto" ha poi aggiunto Sarah Aubrey, Head of Original Content di HBO Max "Siamo orgogliosi del lavoro che Michael Patrick King e i nostri meravigliosi sceneggiatori, produttori, cast e crew hanno fatto per portare queste storie sullo schermo. Non vediamo l'ora di poter mostrare ai fan cosa abbiamo in serbo per loro nella seconda stagione!".