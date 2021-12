And Just Like That: a Milano l'evento dedicato al revival di Sex and The City

Finalmente, l'attesa è finita e, a distanza di quasi 20 anni abbiamo avuto l'opportunità di rincontrare sul piccolo schermo Carrie, Miranda e Charlotte. Proprio per celebrare l'arrivo di And just Like That, Now TV ha organizzato un esclusivo evento in quel di Milano che permetterà ai fan di vivere a pieno la serie.

Si avrà l'opportunità di entrare nell'armadio di And Just Like That... e di scegliere e indossare accessori ispirati proprio a quelli indossati dai protagonisti dello show, senza mai dimenticare il gusto per lo stile. Per tale ragione all'evento sarà presente la stylist Rebecca Baglini, che permetterà a tutti gli appassionati di rivivere un momento di condivisione e divertimento attraverso la moda, proprio come il mondo di Sex and The City insegna.

L'evento a cui prenderanno parte molte celebrity sarà allestito dal 16 al 18 dicembre in via Borgonuovo 1 a Milano. L'amicizia, quella vera, proprio come quella delle protagoniste di And Just Like That... sarà uno dei temi fondamentali di questo live-show, che aprirà le porte al pubblico dalle ore 10.00 alle 19.00.

Sicuramente non mancherà il ricordo di Willie Garson, l'interprete di Stanford Blatch venuto a mancare nelle scorse settimane, pur essendo riuscito a portare a termine le sue riprese di And Just Like That.