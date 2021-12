And Just Like That, la reunion di Sex and the City uccide un personaggio storico!

Sono sbarcati su Sky giovedì scorso i primi due episodi di And Just Like That, reunion della storica serie Sex and the City con protagonista Sarah Jessica Parker. Ma la nostalgia si è trasformata in dramma quando lo show ha ucciso uno dei due volti storici del suo predecessore: ora la serie mette a rischio persino il mercato azionario.

Cinque sono gli episodi che andranno a comporre una delle tante reunion, che si sono viste negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi, di serie e sitcom storiche nel panorama romance di Anni ’90 e 2000. Stiamo ovviamente parlando di Sex and the City: basata sulla serie di romanzi di Candace Bushnell, la serie debuttò nel 1998 su HBO lanciando i quattro personaggi di trentenni newyorchesi che si barcamenavano tra la propria carriera, le amicizie e la perenne ricerca dell’amore. Uno di quelli per cui dire: “Per sempre”. Erano Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) e Samantha (Kim Cattrall).

Più di vent’anni dopo le ritroviamo nel trailer di And Just Like That, ma solo in tre (Carrie, Miranda e Charlotte), mentre la mancata partecipazione di Kim Cattrall è stata motivata dalla scelta del suo personaggio di volare a Londra per un nuovo lavoro, rompendo con le sue vecchie amicizie. Le ritroviamo alle prese con le sfide dei 50 anni, la stasi della mezza età e le vite stravolte, lavorativamente e sentimentalmente: abbandonata la carta stampata, Carrie si è tuffata nel mondo dei social, Miranda è tornata a studiare per un master in diritto umanitario, Charlotte rimane avvinghiata al suo ruolo di supermamma alle prese con le figlie ormai adolescenti. Ora fate molta attenzione, perché seguono spoiler!

C’è infatti un nome che manca alla lista di personaggi storici della serie, quello di un uomo, quello di Mr. Big (Chris Noth). È stato proprio lui a lasciarci in questi primi episodi, di cui abbiamo fornito le nostre prime impressioni su And Just Like That. Lui e Carrier sono ormai felicemente sposati, almeno fin quando, una sera, lui si dedicarsi ad una seduta di spinning in sella ad una cyclette marca Peloton. E dopo tre quarti d'ora muore d’infarto. Uno shock micidiale che sta influenzando – ha dell’assurdo – persino la stabilità finanziaria della società di fitness, che ha visto le proprie azioni andare in caduta libera a Wall Street quando quello che doveva essere uno 'spottone' si è trasformato in imprevedibile boomerang.

Sulla questione si è espressa al Los Angeles Times persino Suzanne Steinbaum, specialista di Peloton in medicina preventiva, cercando di contenere i danni: "Big aveva uno stile di vita stravagante, tra cocktail, sigari e bistecche, già aveva avuto problemi di cuore nella sesta stagione. Fare spinning sulla Peloton potrebbe aver rimandato l'attacco cardiaco". Perplesse le reazioni della critica, mentre i fan insorgono sui social. Voi avete visto le prime due puntate? Ditecelo nei commenti!