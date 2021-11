And Just Like That, il sequel di Sex and the City potrebbe avere più di una stagione

In un'anteprima diffusa oggi da E! News di un'intervista che uscirà a inizio dicembre, lo storico produttore di Sex and the City Michael Patrick King sembra anticipare future stagioni dell'attesissimo sequel And Just Like That, che debutterà a inizio dicembre su HBO Max.

Sex and the City è stata una serie di punta per HBO, con le sue quattro iconiche protagoniste: Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes e Samantha Jones, rispettivamente interpretate da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall. Ecco perché la notizia di un sequel, insieme al nuovissimo trailer di And Just Like That, ha esaltato tutti i fan del celebre show.

Negli stralci di intervista riportati da E! Online, King rivela com'è nata l'idea di produrre un sequel di Sex and the City: "Sarah Jessica Parker e io abbiamo parlato a lungo di fare un podcast sullo show, perché c'era molto da raccontare. All'improvviso ho pensato: ma perché parlare del passato? Perché non fare qualcosa nel presente? E molto velocemente abbiamo deciso di farlo".

La dichiarazione pubblica di Kim Cattrall, che ha deciso di non tornare a interpretare Samantha in And Just Like That, ha generato numerosi interrogativi nei fan dello show. Lo showrunner ha giocato sull'attesa dei fan, dichiarando: "Sapete che Kim Cattrall non sarà nello show, ma non sapete se non ci sarà Samantha". Quel che sappiamo, però è che ci sarà una new entry in And Just Like That: si tratta di Nicole Ari Parker.

King ha inoltre spiegato che "la vera ragione per cui ho voluto il sequel è perché sento che ci sono nuove storie da raccontare". E alla domanda diretta su possibili future stagioni del sequel ha affermato: "Non lo so. Durante la lavorazione, la sensazione era quella di un inizio. Non inizio, sviluppo e fine. Quindi credo ci sia la possibilità di andare avanti, se avremo belle storie da raccontare".

Non ci resta che aspettare il debutto di And Just Like That: i 10 episodi che compongono la serie saranno disponibili in streaming su HBO Max a partire dal 9 dicembre. La serie esordirà con 2 episodi, per poi proseguire con una puntata a settimana.