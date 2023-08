And Just Like That triplica: rinnovo per lo spin-off di Sex and the City!

Mentre ci si chiedeva perché il remake di Sex and the City non venisse rinnovato, è arrivata finalmente la notizia: And Just Like That avrà una terza stagione.

"Mentre ci avviciniamo all'attesissimo finale di stagione di giovedì, alziamo il nostro cosmo a Michael Patrick King e al suo magnifico team di scrittori, produttori, cast e troupe che continuano ad affascinarci, 25 anni dopo, con amicizie dinamiche e storie coinvolgenti". Non vediamo l'ora che il pubblico veda dove la terza stagione porterà i nostri newyorkesi preferiti", ha dichiarato Sarah Aubrey. Le protagoniste Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis torneranno a farci ridere e a coinvolgerci con le loro avventure.

La notizia non sorprende: lo spin-off è stato un successone. Dall'uscita della seconda stagione, la serie è in primissima posizione in termini di serie originale Max.

"Siamo felici nel condividere che, dal lancio della stagione 2, And Just Like That... è alla prima posizione delle serie Max originali più viste ed è il progetto Max Original più visto che è tornato sugli schermi", ha aggiunto.

