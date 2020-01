Andiamo a lezione di rianimazione con The Deep, in questa scena tagliata di The Boys

Mentre i fan sono in attesa della seconda stagione di The Boys ed Eric Kripke offre un ruolo a Jeffrey Dean Morgan, star di The Walking Dead e Supernatural, l'account ufficiale dello show ha condiviso una scena tagliata, con protagonista The Deep (Chace Crawford).

Nella clip, che potete visionare in calce all'articolo, vediamo il supereroe intento a impartire lezioni di rianimazione a un gruppo di bagnini, senza perdere l'occasione per far emergere il suo carattere sfrontato e volgare, capace però di renderlo uno dei personaggi preferiti dei fan, grazie anche alle strambe situazioni in cui è stato coinvolto nella prima stagione. Indimenticabile, ad esempio, il tentativo di far evadere un delfino da un acquapark. Cosa ne pensate della clip?



Parodia di Aquaman, The Deep è all'inizio uno dei membri dei Sette, il gruppo di supereroi più famoso nel mondo dello show (ispirato agli Avengers), ma poi ne viene estromesso e si ritrova a svolgere la sua attività in una località decisamente secondaria, Sandusky, in attesa di essere riammesso nel team principale.



Con le riprese già terminate, la seconda stagione di The Boys è prevista nel corso dell'anno e riprenderà dal clamoroso cliffhanger che ha chiuso la prima ondata di episodi. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Boys.