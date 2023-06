Andor 2, Diego Luna è già triste per il suo addio alla serie Star Wars: 'Sarà malinconico'

Dopo aver elogiato Stellan Skarsgård, nel corso di una nuova intervista concessa a Associated Press Diego Luna ha parlato del lato più malinconico delle riprese della Stagione 2 di Andor, che riguardano principalmente il fatto di dover dire addio al personaggio protagonista interpretato in questi anni, dato che difficilmente lo rivedremo nel ruolo.

Luna, attore e produttore esecutivo di Andor, non ha mai lesinato elogi per la collaborazione con lo showrunner Tony Gilroy e il resto del team. E come ha spiegato ad AP non vorrebbe mai dover dire addio a tutti loro:

"Sono molto eccitato nel girare, per tutto il tempo sento che ci stiamo avvicinando alla fine e, quindi, il processo è vissuto con una certa malinconia. In tutto questo è sempre inevitabile dire quanto sia triste lasciare questa squadra, lasciare questa dinamica, lasciare questo tempo vissuto qui".

Al momento le riprese di Andor sono in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori della WGA.

Diego Luna è uno degli attori di origini latine che probabilmente otterrà una nomination agli Emmy quest'anno. L'elenco comprende anche il collega di Star Wars Pedro Pascal per The Last of Us, Selena Gómez per Only Murders in the Building e Jenna Ortega per Mercoledì.

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che un attore latino è stato nominato come miglior attore agli Emmy; infatti, l'unico attore ad aver gareggiato nella categoria è un altro veterano di Star Wars (che potrebbe potenzialmente partecipare anche alla seconda stagione di Andor), Jimmy Smits, che ha vinto nel 1990 per LA Law e ha ottenuto cinque nomination consecutive per NYPD Blue, l'ultima delle quali nel 1999.

Luna ha parlato delle poche nomination per gli attori latini nella categoria degli attori protagonisti e di come potremmo essere sull'orlo di un grande cambiamento grazie al passaggio generale a storie più diversificate nel settore:

"Ciò che mi rattrista è il fatto che l'ultima nomination per un attore latino in questa categoria risalga a così tanti anni fa, è davvero assurdo sapendo il numero di storie interessanti che sono state raccontate, il numero di attori che hanno fatto un lavoro memorabile. Ma è anche eccitante sapere che non sono l'unico e questo mi fa pensare che stanno arrivando buone cose per le persone che mi assomigliano, che vengono da dove vengo io".

Tornando a parlare della seconda stagione di Andor, Luna ha spiegato che tutte le storie dei personaggi arriveranno alla loro conclusione per essere quindi collegate a Rogue One: A Star Wars Story.

"È l'equilibrio che rende questa serie efficace. Penso che se c'è qualcosa che caratterizza questa serie, è la profondità che ha nel ritratto dei suoi personaggi. Essendo l'ultima stagione, si deve seguire il percorso di tutti questi personaggi che si sono incontrati nella prima, ebbene, molti di loro non sono in Rogue One e le storie devono essere (condotte) alla loro conclusione".