Andor 2, le foto dal set svelano il ritorno di un personaggio legato a Saw Gerrera

Mentre continuano le riprese della seconda stagione di Andor, nel più totale riserbo e senza la possibilità di anticipare spoiler, le uniche informazioni che trapelano arrivano direttamente dalle foto dal set scattate da qualche curioso presente nei luoghi giusti. Una delle ultime sembra ritrarre un personaggio legato all'anarchico Saw Gerrera.

Le nuove foto dal set britannico di Andor, a quanto pare, mostrano il ritorno del mercenario Moroff. Condivise su Twitter, le foto del dietro le quinte offrono ai fan di Star Wars un nuovo sguardo al personaggio, che evidentemente è destinato a tornare nella seconda e ultima stagione di Andor. Il mercenario di Gigoran ha fatto il suo debutto in live-action in Rogue One: A Star Wars Story, in cui faceva parte del gruppo militante di Saw Gerrera, i Partigiani. Dopo sei anni, Moroff è tornato in due episodi della Stagione 1 di Andor.

Inoltre, l'interprete di Saw Gerrera, il Premio Oscar Forest Whitaker, ha recentemente confermato che lo stesso leader dei Partigiani apparirà nella Stagione 2 di Andor, dopo aver fatto una fugace apparizione nel corso della prima stagione.

Gli eventi della prima stagione di Andor si svolgono cinque anni prima di Rogue One, il film di Gareth Edwards incentrato sul gruppo di ribelli che ha rubato i piani della Morte Nera dell'Impero. La serie racconta invece le origini del Cassian Andor di Diego Luna e la storia di come è diventato un membro chiave dell'Alleanza Ribelle. Per la sua interpretazione da protagonista nella prima stagione, Luna ha ricevuto la sua prima nomination ai Golden Globe come miglior attore in una serie televisiva drammatica.

In una precedente intervista, Luna ha spiegato perché è contento che Andor si concluda con l'imminente Stagione 2: "Questa è l'ultima stagione di Andor", ha detto Luna. "È solo uno show di due stagioni, che è davvero importante per la mia salute mentale. Ma sapendo che questa è la fine, voglio godermela e trarre il meglio da questa esperienza".

La Stagione 2 di Andor dovrebbe debuttare su Disney+ nel 2024. Questo 2023 vedrà ancora Star Wars protagonista sulla piattaforma streaming, con l'arrivo di Ahsoka ad agosto e successivamente di Skeleton Crew con Jude Law.