Andor 2, nuovo importante aggiornamento sulla seconda stagione

Aldilà di alcuni dubbi riguardanti la serie, come ad esempio il ritorno di Ben Mendelsohn in Andor 2, ci sono alcuni importanti aggiornamenti sulla seconda stagione della serie.

Tony Gilroy, creatore dello show, ha confermato di recente in un’intervista con la Writers Guild of America East che la seconda parte della seconda stagione è quasi completata. Queste le sue parole: “

"Lavoro su Andor da cinque anni ormai, stiamo finendo la seconda metà. Mi sono divertito molto in questi anni, ma non so se ho mai fatto qualcosa di così importante come queste 24 ore di narrazione che stiamo facendo ora. Non so se è solo perché è una cosa che faccio, ma non credo. Non ho mai avuto l'occasione di lavorare così in grande prima d'ora".

A proposito di Andor 2 si è espresso anche Stellan Skarsgård, star della serie e interprete di Luthen Rael: “È l'ultima stagione. Finisce dove inizia Rogue One, quindi arriva fino a quel punto. Penso che sarà molto buona, perché già la prima mi ha soddisfatto perché è una sorta di Star Wars per adulti: è una società più realistica e complicata quella in cui vivono e la claustrofobia del regime fascista è palpabile. Penso che ci attenda davvero una buona stagione.” Ma esattamente, quando uscirà Andor 2?

La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti oggi su