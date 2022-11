Andor: molte anticipazioni di Diego Luna su Stagione 2 e Rogue One!

Come ben sapete, la prossima settimana verrà rilasciato su Disney Plus il dodicesimo e ultimo episodio della serie con protagonista Diego Luna, mentre le riprese di Andor 2 partiranno tra pochi giorni.

In una recente intervista con The Playlist, la star dello show ha parlato proprio della seconda stagione di Andor, che sarà molto diversa dalla prima e che accompagnerà gli spettatori fino agli eventi di Rogue One: A star Wars Story, spin-off della saga principale arrivato nelle sale nel 2016.

"Bene, ci stiamo avvicinando [a Rogue One] sì", ha spiegato Luna. "Una cosa che abbiamo già detto e che tutti sanno è che la prossima stagione finirà appena prima di Rogue One, arriveremo fino in fondo e succederanno molte cose che alcune persone credo si aspettino. Sicuramente , non c'è modo di evitarle", ha raccontato l'attore.

"Il ritmo cambierà, ma non molto perché abbiamo girato questa [stagione] in blocchi di tre ... Ora lo faremo [di nuovo], gireremo in blocchi di tre che ci porteranno attraverso quattro anni, e sarà una cosa piuttosto interessante da raccontare. Un'altra cosa importante, e questo non possiamo negarlo, è che quando abbiamo iniziato la serie, nessuno di noi aveva fatto qualcosa in questo formato. Avevamo fatto solo film. Ma ormai abbiamo capito il significato di dare qualcosa agli spettatori settimanalmente, con quel determinato ritmo. Ovviamente, tutto quello che abbiamo imparato si rifletterà nella prossima stagione".