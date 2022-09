Andor 2, si parla già di una data d'uscita per la seconda stagione di Star Wars!

Nonostante il clamoroso successo di Rogue One, la serie Andor dovrà fare i conti con tutta una serie di novità (non ultimo l'enorme mole di episodi) prima di trovare il favore del pubblico. Ma Dan Gilroy ha già un inizio riprese per la seconda e una tabella di marcia molto fitta, che fissa automaticamente una data d'uscita.

Fra i due principali franchise attesi al D23 Expo, Star Wars ha regalato diverse sorprese interessanti. La serie più attesa è ovviamente quella con Pedro Pascal, assieme ai suoi aggiornamenti: l’interprete di Bo-Katan ha anticipato la rifondazione di Mandalore nella terza stagione, ma è stato anche deciso un numero totale di stagioni di The Mandalorian che dovrebbe andare ben oltre la terza. Al fianco dei titoli principali però, ci sono le serie di nuovo debutto, fra cui l’imminente Andor.

Lo show su Cassian, è stato svelato, non ha precedenti fra i live-action: si tratterà di una spy story della bellezza di 24 episodi, il che rende anche rischiosa un’operazione di questo tipo. Ciononostante, la serie ha già fissato un inizio risprese per la seconda stagione, che dovrebbe partire a novembre. Questa la tabella di marcia dello showrunner Tony Gilroy: “Ci aspettano altri due anni di lavoro. Iniziamo a girare a novembre la seconda parte e dovremmo finire ad agosto. Poi, considerate le tempistiche della prima parte, seguirà circa un anno di post-produzione”.

Di fronte a queste dichiarazioni, The Wrap ha sommato e calcolato le tempistiche, fissando così la data d’uscita non prima dell’autunno 2024. Tuttavia c’è ancora da aspettare e vedere i numeri di ascolti dei primi episodi, che se fossero bassi potrebbero portare a una riduzione nella seconda parte. Di questa incognita è ovviamente consapevole Gilroy: “Il mio coinvolgimento agli occhi della community è ancora tutto da confermare. Ma quando avrò finito, avremo consegnato 26 ore di contenuti di Star Wars. Sarò un veterano per allora”.

