Andor 2, quando esce la prossima stagione dello spin-off di Star Wars?

Diego Luna è pronto a tornare nei panni della spia ribelle Cassian Andor nella serie tv dello Star Wars Universe, Andor. La prima stagione è uscita nel 2022 e ha appassionato i fan, che ora attendono i nuovi episodi che raccontano gli eventi prequel di Rogue One: A Star Wars Story, spin-off della saga principale.

Ma quando uscirà la seconda stagione di Andor? Dovremo attendere ancora un po' prima della pubblicazione del nuovo ciclo di episodi della serie su Disney+.

Inizialmente la produzione doveva concludersi entro il mese corrente ma lo sciopero degli attori ha rimesso in discussione tutte le date.

Un set di Andor è stato smantellato, come mostrano le immagini che sono state diffuse online. Sino a qualche mese fa Andor 2 era previsto in uscita nell'agosto 2024 ma questo slittamento della conclusione della produzione potrebbe influenzare anche l'uscita della serie con Diego Luna.



In Andor, Diego Luna interpreta la spia ribelle Cassian Andor e il suo periodo di formazione all'Alleanza Ribelle per poter contrastare il potere dell'Impero Galattico.

Luna ha interpretato Andor anche in Rogue One e nella serie torna al fianco di interpreti del calibro di Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly e il premio Oscar Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera.



La tristezza di Diego Luna per l'addio a Star Wars è stata espressa dall'attore a giugno; la sua partecipazione al franchise dovrebbe chiudersi con Andor.