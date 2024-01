Andor 2, quando uscirà la seconda stagione della serie tv Star Wars?

Star Wars ormai non è più soltanto una saga cinematografica, ma un vero e proprio universo in cui tutto è collegato, produzioni live-action per il piccolo schermo ed animazione. Da quando il franchise è finito sotto le ali della Disney è molto il materiale che i fan hanno a disposizione. In tutto questo c'è anche Andor.

Lo show, andato in onda su Disney Plus, conta al momento una sola stagione, ma è risaputo che si può considerare uno dei lavori migliori fatti su Star Wars fino a questo momento.

Le vicende del protagonista interpretato da Diego Luna, e che anticipano le vicende del lungometraggio Rogue One, hanno saputo coinvolgere e far affezionare il pubblico ai personaggi. Proprio per questo ad oggi in molti, sono in trepidante attesa di vedere la seconda stagione dello show, annunciata ormai da un po'.

Ebbene ora sono stati finalmente forniti importanti aggiornamenti in merito ad Andor 2, che non dovrà aspettare ancora molto per vedere la luce sulla piattaforma di Topolino.

Durante una recente intervista con Variety infatti, lo stesso Diego Luna ha rivelato che ormai restano solo sette giorni di riprese per la seconda stagione dello show. Seguendo quindi lo schema che fu messo in campo per la prima iterazione, potremmo aspettarci l'arrivo dei nuovi episodi della serie il prossimo febbraio 2025.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di Ahsoka, altra produzione dedicata a Star Wars a cui dare di certo una possibilità.