Andor 2, le riprese dello show con Diego Luna potrebbero iniziare a novembre

Secondo gli ultimi rumor, le riprese della seconda stagione di "Andor" con Diego Luna inizieranno a novembre e la produzione si svolgerà presso gli Elstree Studios nel Regno Unito.

Sappiamo ancora molto poco su Andor, con il primo trailer che potrebbe arrivare alla Star Wars Celebration prevista dal 26 al 29 maggio. Secondo quanto riferito, la produzione girerà la sua seconda stagione entro la fine dell'anno, negli stessi Studios de L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.

La star di Andor Stellan Skarsgard aveva già lasciato intendere a febbraio che una seconda stagione era in lavorazione. Making Star Wars ha ora riportato che le riprese principali potrebbero durare ben 18 mesi, ma in questo periodo potrebbe essere inclusa anche la lavorazione di un'altra produzione Lucasfilm.

Gran parte dell'attenzione al momento è su Obi-Wan Kenobi, il nuovo show del mondo Star Wars che uscirà il prossimo 27 maggio su Disney+, ma gli ultimi rumor rivelano che Lucasfilm potrebbe rilasciare Andor quest'estate. Maggiori dettagli sulla serie guidata da Diego Luna arriveranno sicuramente alla Star Wars Celebration il mese prossimo.

In attesa di nuove informazioni, vi lasciamo con la nostra recensione di Rogue One, il film in cui il personaggio di Cassian Andor ha debuttato nel 2016.