Andor 2, nella seconda stagione ci saranno dei salti temporali? La risposta di Tony Gilroy

Tony Gilroy, creatore dello show dello Star Wars Universe Andor, si è soffermato sulla possibilità di vedere dei salti temporali all'interno della seconda stagione della serie con protagonista Diego Luna nei panni della spia Cassian Andor, già conosciuta nello spin-off cinematografico Rogue One: A Star Wars Story.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Andor 2.



La prima stagione dello show ha mostrato Cassian attirare l'attenzione di Luthen Rael (Stellan Skarsgård) a seguito di un incidente che lo costringe a fuggire dal pianeta Ferrix. Andor percepirà la tirannia dell'Impero e sarà protagonista di alcuni dei primi casi di ribellione.



Tony Gilroy, che ha confermato la presenza di un personaggio di Rogue One, ha parlato di ciò che accadrà nella seconda stagione. Ci saranno dei salti temporali? Ecco le parole del creatore di Andor a Deadline:"Quando torneremo per la nostra seconda parte, sarà un anno dopo. Sarà passato un anno intero. Saranno successe cose di ogni genere e riprenderemo lo show; a volte sarà passata una settimana, tre giorni, quattro giorni, non importa, e poi raggiungeremo l'anno".



