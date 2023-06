Andor 2, Tony Gilroy ammette: 'Abbiamo ascoltato molto il parere dei fan di Star Wars'

Nonostante Andor sia in pausa al momento per lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood della WGA, Tony Gilroy ha potuto fornire qualche aggiornamento circa lo stato del progetto, rivelando anche come in questi ultimi mesi l'autore ha ascoltato molto il parere dei fan di Star Wars online sulla prima stagione, tra le più apprezzate del franchise.

Gilroy ha recentemente concesso un'intervista a Deadline in cui ha parlato di tutto, dal suo progetto per la serie alla volta in cui ha ricevuto una telefonata da George Lucas. Non è un segreto che i fan possano rivelarsi tossici online, quindi l'autore si è aperto anche su questo aspetto del suo lavoro e ha ammesso di prestare spesso attenzione a ciò che dicono i fan.

"Sì, bisogna avere la pelle dura per farlo. Ma faccio attenzione. Non credo che abbiamo fatto dei veri e propri aggiustamenti per questo motivo, ma è stato interessante da osservare", ha detto Gilroy a proposito di ciò che i fan dicono online. "Non c'è modo di farlo e di non essere polemici, non c'è modo. È impossibile. E il lavoro di [Kathleen Kennedy] è come... Non vorreste mai essere Kathy su Internet. Provate solo a immaginare quello che le passa davanti. E va avanti da anni...", ha aggiunto Gilroy.

Sempre a proposito dell'influenza dei fan di Star Wars si era espresso in precedenza Diego Luna:

"La seconda stagione finisce dove inizia Rogue One", aveva spiegato Luna a Variety in occasione del Miami Film Festival. "Non cambieremo il finale di Rogue One, quindi è così. È una bella sensazione, è come un lungo film... Ha un inizio e una fine. Sappiamo tutti cosa succederà... C'è qualcosa di interessante nella seconda stagione, ovvero che ho una sensazione diversa ogni giorno che vado sul set. Ora so non solo che la serie è stata accolta bene e che è piaciuta alla gente, ma so anche perché è piaciuta. Questo è un altro strumento che abbiamo oggi grazie ai social media. Ascoltiamo davvero il pubblico e la critica. Capiamo quali sono le cose che hanno colpito e quelle che non hanno colpito. È bello avere l'opportunità di andare a realizzare un'altra stagione avendo queste informazioni. In un certo senso, è una stagione che finirà per rappresentare il pubblico in modo diverso. In qualche modo, il pubblico fa parte di questa stagione perché l'interazione che abbiamo avuto è servita da ispirazione".

Al momento non è chiaro se la Stagione 2 di Andor subirà ritardi significativi con lo sciopero degli sceneggiatori della WGA, ma il suo debutto su Disney+ dovrebbe avvenire comunque entro il 2024.