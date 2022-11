Andor 2, Tony Gilroy conferma la presenza di un personaggio di Rogue One!

Il creatore della serie Andor, Tony Gilroy, è stato intervistato da Collider e ha parlato della seconda stagione dello show prequel di Rogue One, soffermandosi sulla presenza di un personaggio particolarmente amato dai fan del film. Gilroy ne ha confermato la presenza nel prossimo ciclo di episodi su Disney+.

Il personaggio in questione è il droide K-2SO, interpretato e doppiato nel film da Alan Tudyk. Ecco le parole di Gilroy:"Penso che questa sia una delle responsabilità della seconda parte. Ovviamente, se vogliamo avventurarci in Rogue, dobbiamo affrontare quello".



Ma perché il K-2SO non è comparso nella prima stagione dello show? Il motivo è molto semplice. Andor è ambientata cinque anni prima degli eventi raccontati in Rogue One e in tutto questo arco di tempo da coprire è possibile inserire con gradualità i personaggi all'interno della trama.

"Aspettate e vedrete. È una storia che non vediamo l'ora di raccontare. È difficile portare con sé un droide imperiale senza attirare l'attenzione" aveva confessato ad inizio anno il creatore. Scoprite altre anticipazioni su Andor 2, la seconda stagione dello show spin-off di Rogue One.



Andor vede il ritorno di Diego Luna nei panni di Cassian Andor, spia ribelle, nel periodo in cui si forma l'Alleanza utile per contrastare il potere galattico.

Nel cast dello show anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly e il premio Oscar Forest Whitaker nei panni di Saw Gerrera.



Non perdetevi la nostra recensione del finale di Andor, che chiude la prima stagione disponibile su Disney+.