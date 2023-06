Andor 2: Tony Gilroy promette tanti cameo importanti dall'universo di Star Wars

I fan di Star Wars continuano a essere sommersi da notizie riguardanti le serie dedicate al mondo creato da George Lucas nel 1977. In particolare, nuove dichiarazioni di Tony Gilroy preparano gli appassionati a una serie di cameo spettacolari all’interno della seconda stagione di Andor, prevista per l’estate del 2024.

Dopo aver specificato che Andor avrebbe potuto vedere la propria genesi già qualche anno fa, quando lo streaming ancora non la faceva da padrone rispetto alle produzioni televisive e cinematografiche, Tony Gilroy è tornato a parlare del suo show specificando che al contrario di quanto visto nella prima stagione, il nuovo capitolo del prequel di Una Nuova Speranza potrà contare su un grande numero di cameo.



In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, lo showrunner ha dichiarato rispondendo a una precisa domanda sulla presenza di personaggi della saga: “Certo. Voglio dire, sì. La risposta è sì. E ce ne saranno alcuni che sono inevitabili e altri che saranno una vera e propria sorpresa. Ma in un certo senso già si sa chi potrebbe essere presente. Di sicuro si sa chi sarà su Yavin 4. Cassian e Mon Mothma hanno una scena insieme in Rogue One. Quindi sì. E comunque la timeline da tenere in considerazione, in qualche modo. Per le persone che conoscono davvero questi cinque anni (tra la fine di Andor 1 e gli eventi di Rogue One) ci sono alcuni grandi eventi a cui dobbiamo prestare attenzione. E lo faremo”.

Molto probabilmente dunque potremo vedere dei cameo che riguarderanno il team della Ghost e in particolare potrebbe fare la sua comparsa Hera, già presente in Ahsoka e interpretata da Mary Elizabeth Winstead.

In attesa di poter capire di più a proposito delle intenzioni di Tony Gilroy, vi lasciamo alle indiscrezioni che vorrebbero il ritorno in Andor 2 di un personaggio creduto morto.