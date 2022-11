Andor 2, Tony Gilroy sulla seconda stagione: 'Sarà molto diversa dalla prima'

Mentre su Disney Plus continua spedita la pubblicazione settimanale degli episodi di Andor, il sorprendente show prequel di Rogue One: A Star Wars Story del 2016 con protagonista Diego Luna, lo showrunner Tony Gilroy ha parlato della seconda stagione della serie, prevista per il 2024.

In una recente intervista con Rolling Stone, l'autore ha dichiarato che la storia della seconda stagione sarà molto diversa dalla prima, in particolare per quanto riguarda l'arco narrativo del personaggio di Cassian. La storia si concentrerà maggiormente sul ruolo di leader di Cassian e si collegherà più concretamente a quella di Rogue One.

"Spero che quello che faremo nella seconda metà renderà il tutto davvero soddisfacente. Perché la prima stagione riguardava quello che Cassian doveva diventare, mentre questa tranche di 12 episodi riassumerà quello che noi abbiamo provato a realizzare. Torneremo dopo un anno. Sarà molto diverso. I prossimi quattro anni [di storia] non riguarderanno il percorso fatto per diventare un rivoluzionario. Riguarderanno l'imparare ad essere un leader, le difficoltà di mettere insieme l'alleanza, quello che succederà ai gangster originali contro l'establishment e molte altre questioni diverse", ha raccontato Tony Gilroy.

Le riprese della seconda stagione di Andor, che sarà anche l'ultima, partiranno la prossima settimana. Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Andor 1x10.