Andor 2: Tony Gilroy svela che lo show sarebbe potuto nascere molto prima

La Lucasfilm ha decisamente preso d’assalto il mercato delle serie tv con i suoi contenuti dedicati all’universo di Star Wars deliziando i fan con numerosi prodotti. Andor, uno degli show meglio riusciti del lotto, sarebbe però potuto arrivare prima rispetto alla sua data d’uscita, almeno stando alle dichiarazioni del suo creatore.

Tony Gilroy ha recentemente dichiarato di aver sospeso il suo lavoro su Andor 2 per rispettare lo sciopero indetto dalla WGA e, se la data di pubblicazione sembrerebbe prevista per l’estate del 2024, non è ancora chiaro come lo stop degli sceneggiatori potrebbe influire sui lavori della serie.

A proposito del successo di Andor e del suo ruolo nell’universo creato da George Lucas apprendiamo che secondo le parole dello stesso creatore dello show, l’acclamata serie tv sarebbe potuta arrivare prima del 2022, in un periodo in cui le piattaforme di streaming ancora non erano tanto popolari.

In un’intervista con Deadline, Gilroy ha parlato del processo che ha portato alla produzione della serie: “Il successo di Rogue One ha reso tutti emozionati. Volevano fare un sacco di cose diverse. Ci sono sempre possibilità. Come si può allargare il franchise di Star Wars? Cosa si può fare per cambiare registro? Volevano fare uno show sul personaggio di Diego Luna, Cassian Andor. Sarebbe potuto essere un prequel ambientato negli anni precedenti? Ci hanno provato un paio di volte ma senza successo perché lo streaming non era ancora esploso. Non si può fare uno show di Star Wars a basso costo. Poi, quando il momento giusto è arrivato sono tornati da me e mi hanno detto ‘Sai, questa idea folle di cui ci hai parlato, vorremmo provare a realizzarla’. E abbiamo iniziato ad avanzare in punta di piedi tre anni e mezzo fa”.

Una genesi quantomeno travagliata per lo show Disney che racconta di quanto, spesso, non basti un’idea vincente se altri fattori allo stesso tempo determinanti non coincidano con essa convincendo le case di produzione a spendere tempo e denaro per i lavori.

In attesa di nuove informazioni su Andor vi lasciamo alle parole di Gilroy sugli ultimi tre episodi della seconda stagione di Andor e su come si legheranno a Rogue One.