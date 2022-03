Andor, Adria Arjona e quei maladetti spoiler: 'Difficile non rivelare tutto ciò che so'

Entrare a far parte del franchise di Star Wars e portare in vita le sue avventure intergalattiche comporta una serie di sfide, prima tra tutte quella di evitare spoiler. Lo sa bene Adria Arjona, prossimo volto femminile di Andor, che di recente ha ammesso di avere non poche difficoltà a non condividere dettagli dello show in arrivo su Disney+.

In una chiacchierata con ScreeRant, l'attrice che presto apparirà anche in Morbius ha detto: "Oh, mio ​​Dio. Penso che abbiano assunto la persona sbagliata, perché è così difficile per me non rivelare tutto ciò che so. È tutto fantastico e vorrei poter avere la possibilità di raccontare tutto. Riesco già a sentire l'amore e l'apprezzamento dei fan di questi due grandi franchise. Ancora non posso crederci di essere parte di questi due grandi mondi. Ho ancora la pelle d'oca".

La data di uscita di Andor è ancora incerta, quindi ancora non sappiamo con precisione quando vedremo Adria Arjona all'opera. Per il momento sono davvero poche le informazioni su questa serie che avrà il compito di narrare la storia di Cassian, protagonista di Rogue One: A Star Wars Story il cui destino purtroppo, è stato già scritto.

Rivedremo quindi Diego Luna in Andor e al suo fianco ci saranno anche molti altri volti noti di questo franchise. Quali sono le vostre aspettative su questa serie? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.