Andor, Adria Arjona svela alcuni dettagli sulla serie Star Wars: 'Davvero incredibile'

Nonostante la terribile accoglienza di Morbius, Adria Arjona è già carica per la sua prossima avventura che la vedrà esordire nella galassia lontana lontana. L'attrice è infatti nel cast di Andor, nuova serie Star Wars in arrivo prossimamente su Disney+ che fungerà da prequel al film Rogue One e sarà incentrata sul personaggio di Diego Luna.

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, Arjona non ha potuto ovviamente rivelare nulla di significativo sulla storia e sulla serie ma non è comunque riuscita a nascondere la sua trepidazione per lo show, così ha raccontato la sua esperienza sul set, rivelando che ancora non riesce a credere di far parte dell'universo di Star Wars.

"Sì, la cosa di Star Wars. È stato incredibile. Vorrei potervi dire di più, ma non posso. Posso solo dirvi che, come attrice, è stato davvero commovente essere sul set di Star Wars. E durante la preparazione, continuavo a dirmi: 'Non voglio pensare che questo sia Star Wars perché più penso che sia Star Wars, più divento nervosa'. Ma quando mi sono presentata sul set, mi sono detta: 'Non c'è modo di non pensare al fatto che questo è Star Wars'."

Arjona ha quindi descritto il set sul quale si è trovata, rimandando a bocca aperta una volta avuto modo di vedere e toccare gli oggetti di scena preparati per lo show:

"Ogni gadget, ogni oggetto di scena, ovunque guardassi, eri tipo, 'Oh mio Dio, sono in Star Wars'. Quindi ho dovuto accettarlo e rimanere concentrata, 'Ok, sono in Star Wars'. Hanno costruito un'intera città e tutto era a 360 gradi. La macchina da presa può riprendere ovunque, ed è stato davvero incredibile. E amo anche il mio personaggio. Vorrei potervi dire di più su di lei, ma non credo nemmeno di potervi dire il suo nome. In realtà stavo per tatuarmi il suo nome sul braccio. E poi mi sono detto: 'E se faccio una foto o qualcosa del genere e la gente dice: 'Aspetta, cos'è quella cosa?'. Quindi ho pensato: Ah merda, devo aspettare che esca'. Andrò con la pratica. È una donna molto pratica".

Andor dovrebbe uscire in estate, subito dopo la conclusione della miniserie su Obi-Wan Kenobi. A proposito, nelle ultime ore un rumor suggerisce in che modo verrà introdotto Darth Vader in Obi-Wan Kenobi.