Andor, Andy Serkis potrebbe aver anticipato il destino del suo personaggio

Lo sciopero WGA non fermerà la riprese di Andor 2. Una buona notizia che anticipa anche un'altra domanda che si pongono i fan: qual è il destino di Kino Loy?

Ad anticiparlo è Andy Serkis, star di Andor, che nella serie TV prequel agli eventi di A Rogue One: A Star Wars Story interpreta Kino Loy, uno dei personaggi più amati dello show di Tony Gilroy. Ma Kino Loy sarà nella seconda stagione di Andor? L'arco narrativo del personaggio suggerisce che Loy sia morto ma.. mai dire mai. Serkis ha risposto alle domande di Empire circa il destino del suo personaggio dopo aver appreso che la struttura carceraria di Narkina 5 dove Kino Loy è rinchiuso insieme ai detenuti ispirati dal suo famoso monologo sulla libertà, è in mezzo al mare: "Diciamo solo che Narkina 5 è un posto molto solitario se non ci sono altre persone". Serkis aveva già parlato di un possibile ritorno di Kino Loy in Star Wars nel corso della Star Wars Celebration.

L'attore non è nuovo al franchise di Star Wars: Serkis ha già interpretato il Leader Supremo Snoke nella nuova trilogia terminata nel 2019 con L'ascesa di Skywalker. La nuova interpretazione di Serkis in Andor non ha deluso i fan.

Il debutto di Andor 2 su Disney+ è previsto per il 2024: nell'attesa potete recuperare la prima stagione di Andor in streaming su Disney+.