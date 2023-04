Andor, Andy Serkis sul destino di Kino Loy: 'Spero possa tornare un giorno'

Uno dei personaggi più amati della prima stagione di Andor è stato Kino Loy, interpretato da Andy Serkis che, dopo aver vestito i panni (in CGI) del Supremo Snoke è tornato prestando il proprio volto al compagno di reclusione di Cassian su Narkina 5.L'attore ha parlato di un suo possibile ritorno.

La Star Wars Celebration è sempre un modo per avere buone notizie è questo è stato anche il caso della serie con Diego Luna. Con l'annuncio della data d'uscita della seconda stagione di Andor si sono aperte tantissime nuove porte per storie che potrebbero essere raccontate. Uno dei più grandi desideri dei fan è poter vedere Kino Loy, dopo l'ambigua "fine" del suo personaggio nell'episodio di evasione dal carcere dell'Impero.

L'uomo, che insieme a Cassian guida una evasione di massa, viene lasciato indietro perchè incapace di nuotare. Andy Serkis ha parlato del futuro del personaggio, svelando che, secondo lui, potrebbe essere ancora vivo nonostante l'ambiguità della sua scena finale. "Beh, come sappiamo è ancora vivo, è su Narkina 5 seduto nella sua cella a pianificare la sua prossima mossa, amico" ha spiegato. "Spero che sia là fuori e spero che torni un giorno" ha chiarito raccontando anche quanto sia stato stimolante lavorare sul set di Andor. "È stato un set fantastico perché il fatto stesso di star camminando su lastre di metallo per settimane e settimane e settimane a piedi nudi con quei vestiti di carta, che erano così desensibilizzanti... quasi toglie la tua identità e te lo fa sentire sul serio, e poi, sai, essere costantemente in fila... ti ha fatto sentire che non c'era nessun posto dove nascondersi".

Da molti la serie tv di Tony Gilroy è definita come le migliori presentate nell'universo televisivo di Star Wars. Se vi va di scoprire qualcosa in più, vi consigliamo la nostra recensione della prima stagione di Andor. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!