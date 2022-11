Andor, Andy Serkis su Kino Loy e i prigionieri: 'Quello che costruiscono è importante'

Nel corso di questo ultimi blocco di episodi della prima stagione di Andor è stato a dir poco entusiasmante e ci ha tenuto col fiato sospeso per le sorti dei prigionieri all'interno della struttura detentiva e campo di lavoro nel quale si ritrova condannato il protagonista. Secondo Andy Serkis, ciò che costruiscono i prigionieri è molto importante.

Attenzione questo articolo contiene SPOILER, quindi non proseguite nella lettura se non siete in pari con gli episodi di Andor.

Dopo aver già chiarito come non ci sia nessun legame tra Kino Loy e Snoke, Serkis ha parlato ampiamente di quello che sta succedendo all'interno della struttura di detenzione; soprattutto i fan hanno cominciato a speculare su cosa i prigionieri stiano effettivamente costruendo per l'Impero.

Una delle teorie più diffuse afferma che non importa cosa stiano costruendo e che probabilmente non lo scopriremo mai, come ulteriore modo per ribadire quanto sia terribile l'Impero. Secondo Serkis, invece, è importante e forse prima o poi avremo una risposta: "In realtà è importante quello che stanno costruendo, perché è significativo. Per chi osserva attentamente, quei pezzi sono molto significativi. Se si esaminano davvero i pezzi che vengono formati e assemblati da tutti gli uomini ai piani, si scopre che hanno un'enorme importanza".

Serkis si è anche soffermato sulla sua battuta finale "Mai più di dodici" pronunciata nell'episodio 9 "Non ascolta nessuno" e ha anche approfondito un po' il passato di Kino, che non è stato esplorato nello show.

"Sì, è il momento di transizione per il personaggio, ed è stato scritto in modo così bello. È l'arco di un uomo che è diventato così insensibile e che si sta occupando solo del suo problema numero uno: superare la sua incarcerazione e la sua condanna.

Abbiamo creato una sorta di retroscena: aveva una famiglia, era un operaio, un rappresentante e un caposquadra nella sua vita fuori dal carcere, ma era molto attivo sui diritti dei lavoratori. Poi, una volta in prigione, si è dimenticato di tutto questo e ha costruito questa armatura che nasconde ciò che era. Voleva solo arrivare a fine giornata. E in quel momento, è come se tornasse finalmente a vedere, si riavvicina alla sua verità e ritrova se stesso".

Serkis stesso ha contribuito alla costruzione del personaggio: "Sì, nella mia mente, era qualcuno che si batteva per i diritti dei lavoratori e questo è stato considerato in qualche modo antipatriottico, o come se stesse uscendo dalle righe e lo identificasse come un piantagrane".

Quando Kino raggiunge l'uscita della prigione, rivela in modo sconvolgente di non saper nuotare, il che è l'unico modo per uscire dalla struttura. La notizia viene svelata a Cassian e agli spettatori negli ultimi istanti della loro fuga, ma secondo Serkis la cosa era nella mente di Kino per tutto il tempo. Stava deliberatamente sacrificando la sua vita, sapendo che probabilmente non sarebbe riuscito a fuggire con tutti gli altri. Implicitamente pare sia questo il motivo per cui ha fatto fatica a fare il suo grande discorso all'inizio, sapendo di non potersi unire a loro.

"Sì, assolutamente. Ed è proprio per questo che volevo che provenisse da un luogo di integrità prima di essere in prigione, e che l'Impero - in tutta la sua crudeltà e desensibilizzazione e nel suo modo di tenere le persone sotto scacco e di dividere e governare - lo avesse messo fuori gioco. Ma poi, nell'episodio 10, ritrova il desiderio di agire per gli altri, di servire gli altri, di permettere agli altri di trovare la loro libertà, anche se sa che alla fine non accadrà a lui. Quindi è stato davvero un arco meraviglioso. È stato un viaggio meraviglioso quello che ho potuto fare con tutto questo".

