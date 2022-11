Andor, Andy Serkis spiega: 'Il mio personaggio non ha nulla che fare con Snoke'

Una delle novità degli ultimi episodi di Andor, che ha lasciato senza dubbio molto contenti ed emozionati gli spettatori, è stata la presenza di Andy Serkis nel cast. L'attore, che nella serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story interpreta Kino, ha spiegato che quest'ultimo non è in alcun modo legato al suo Snoke della trilogia sequel.

Nel nuovo episodio del podcast su Andor di The Playlist, "The Rogue Ones", Serkis ha parlato di come inizialmente fosse riluttante ad accettare il ruolo di Kino a causa del modo in cui i fan avrebbero cercato di collegare in qualche modo il personaggio a Snoke. "All'epoca avevo letto tutte le teorie su Snoke [sulla trilogia sequel] e ho pensato: 'Oh no, non andrà bene. Che altre sorprese mi aspetteranno adesso?'", ha detto Serkis nel podcast. Ma Serkis non poteva rifiutare la possibilità di lavorare con lo showrunner di Andor e di Rogue One Tony Gilroy, quindi ha scelto di guardare oltre l'inevitabile turbinio di voci che sarebbe seguito e di accettare il ruolo.

"E così ho pensato: 'È una buona idea?'. Perché confonderà le persone", ha continuato Serkis. "Ma ero un grande fan di Rogue One e quando Tony Gilroy me ne ha parlato per la prima volta, è stato molto convincente; e non ha dovuto insistere perché è un grande narratore, un grande regista, un brillante scrittore, produttore e showrunner. Ma mi ha davvero convinto quando mi ha spiegato l'arco di questo personaggio e, ovviamente, dove finirà in questa serie. Quindi, mi ha davvero colpito, perché la serie Andor, come Rogue One, è molto solida nella sua struttura". Il personaggio di Serkis in "Andor" è Kino Loy, un caposquadra della fabbrica imperiale di Narkina 5, dove Andor viene condannato a sei anni di reclusione. A tre episodi dalla fine della prima stagione, sembra che Kino e Andor formeranno un'alleanza per fuggire.

Se c'è un aspetto che Serkis ama tanto di Andor, è la sua ambiguità morale. "In un certo senso, è la zona grigia di Star Wars, che in passato era molto più contrapposto tra bianco e nero, una sorta di scelta tra luce e oscurità", ha proseguito Serkis. "E così, questa è una zona molto torbida in cui si trova Andor. Il viaggio di Cassian si mescola con tutti questi intrighi politici e i personaggi sono davvero coinvolti. La profondità psicologica di ogni singolo ruolo e l'incredibile cast che ha attirato. Per tutte queste ragioni, mi è sembrata una buona idea e spero di poter placare le voci e non confondere troppo le persone".

La possibile confusione nasce dal fatto che Serkis nei primi due capitoli della trilogia sequel (Il risveglio della Forza e Gli ultimi Jedi) ha prestato voce e corpo (in motion-capture) al Leader Supremo Snoke.

Con l'ultimo episodio arrivato ieri su Disney+, vi rimandiamo alla recensione della 1x09 di Andor. In questi ultimi giorni, Andor è stato presentato a Lucca Comics and Games, e per l'occasione era presente anche Denise Gough, che nello show interpreta l'ufficiale imperiale Dedra Meero.