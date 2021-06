Andor, arriva la conferma: Forest Whitaker tornerà nei panni di Saw Gerrera

Che con Andor l'universo di Star Wars sarebbe tornato a collegarsi con la storia narrata in Rogue One: A Star Wars Story è stato chiaro fin da subito: il nuovo show Disney+ sarà incentrato proprio sul principale protagonista del film del 2016, dal quale attingerà però anche in altri modi per quanto riguarda il cast.

Mentre Diego Luna spera di tornare nelle grazie del figlio grazie al suo Cassian Andor, dunque, Stellan Skarsgard ci rivela un ulteriore dettaglio relativo ai personaggi che ritroveremo nello show: l'attore ha infatti confermato che nella serie Disney incontreremo nuovamente il Saw Gerrera interpretato da Forest Whitaker.

La cosa, in effetti, è una conferma più che una rivelazione: già nei mesi scorsi si era parlato infatti di un probabile ritorno di Whitaker nei panni del membro della Ribellione. Nel corso di un'ospitata in una radio svedese, però, Skarsgard ha parlato di alcune scene molto interessanti che vedono protagonisti il suo personaggio e quello del suo altrettanto celebre collega.

Vedremo a questo punto che importanza avrà Saw Gerrera nell'economia di questa nuova serie: voi, intanto, fateci sapere nei commenti i vostri pareri sul personaggio visto in Rogue One. A proposito di casting, recentemente una star di Chernobyl si è unita ai protagonisti di Andor.