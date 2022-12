Andor, arrivano gli scontenti: 'Star Wars ossessionato dall'età imperiale'

Andor si sta forse rivelando la serie TV di Star Wars più apprezzata di sempre, con buona pace di mandaloriani e Obi-Wan: le recensioni generalmente più che positive non mettono comunque lo show Disney+ al riparo da alcune critiche, come dimostra un post apparso in queste ore su Reddit e che prende di mira, in realtà, l'intero franchise.

Mentre già si parla di una possibile seconda stagione di Andor, infatti, un fan punta il dito contro quello che sarebbe a suo dire il peccato originale dell'intera saga: essere ossessionata dall'Impero. "Andor continua a seguire lo stesso percorso di tutte le produzioni dell'era Disney, e sto cominciando a preoccuparmi. Tutti i loro film e show sono incentrati sull'era imperiale. Persino la loro trilogia sequel ha ricalcato le dinamiche tra Impero e ribelli con il Primo Ordine e la Resistenza" si legge nel post.

Il je accuse prosegue: "Capisco che ciò derivi dalle critiche ai prequel, ma io penso che la visione di George Lucas abbia raggiunto il suo massimo grado di profondità politica durante l'era della Repubblica. Non è solo per gli affari politici, ma anche per l'identità di Sith e Jedi. Le loro ideologie sono il fulcro di Star Wars, ma finché i Jedi sono una minoranza repressa e i Sith nient'altro che delle estensioni dell'Imperatore è raro che le loro filosofie vengano approfondite".

"Non incolpo solo Disney, ma anche la fanbase più anziana che con la propria nostalgia ha rallentato l'evoluzione di quest'universo": cosa ne pensate? Ritenete giuste queste critiche? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Andor.