Andor: in arrivo le figure Black Series targate Hasbro di Star Wars

Buone nuove per in fan ed i collezionisti dell'universo di Star Wars. Da poco è stato annunciato, che in concomitanza con l'uscita dell'attesa serie Andor a fine settembre, nuove figure della serie Black saranno messe in commercio dalla Hasbro.

Manca poco al debutto ufficiale di Cassian Andor e sempre più materiale viene caricato sui canali social della piattaforma streaming di Disney+, con il chiaro intento di far venire l'acquolina in bocca ai milioni di fan di tutto il mondo.

Questa volta il reparto marketing della multinazionale statunitense grazie ad una collaborazione con la Hasbro, storica casa editrice di giochi e giocattoli, ha lavorato per offrire al suo pubblico una serie tutta nuova di figure dei personaggi principali della serie. Le figure di Cassian Andor e B2EMO della Black Series sono state presentate a luglio in occasione del San Diego Comic-Con e, nonostante non si conosca ancora la data di lancio, ora sappiamo che le figure di Shoretrooper, Ufficiale Imperiale (Ferrix), Ufficiale Imperiale (Tempi Oscuri) e Cassian Andor (Missione Aldhani) saranno disponibili per il pre-ordine presso Target e Walmart nelle prossime settimane.

Con una fedeltà assoluta ai dettagli ed un'attenzione meticolosa ai particolari, queste figure rappresentano l'ennesimo prodotto targato Disney e Star Wars che farà felice il fan di ogni età. In attesa che arrivi il 21 settembre, già si parla di una possibile data di inizio per le riprese di Andor 2.