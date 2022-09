Andor avrà solo due stagioni! Diego Luna: 'Poi ho chiuso con Star Wars'

Ci vuole coraggio per capire quando buttarsi in un franchise miliardario come Star Wars con un proprio show standalone e quando poi distaccarsene. Diego Luna ha esattamente chiaro questo punto limite: una volta conclusa anche la seconda e ultima stagione di Andor, ha intenzione di salutare il franchise per sempre.

Fra i principali franchise al D23 Expo, Star Wars ha regalato diverse sorprese interessanti. La serie più attesa è ovviamente quella con Pedro Pascal, assieme ai suoi aggiornamenti: l’interprete di Bo-Katan ha anticipato la rifondazione di Mandalore nella terza stagione, ma è stato anche deciso un numero totale di stagioni di The Mandalorian che dovrebbe andare ben oltre la terza. Al fianco dei titoli principali però, ci sono le serie di nuovo debutto, fra cui lo spinoff prequel su Cassian Andor dopo il successo di Rogue One.

Come annunciato, si tratterà di una serie enorme, già pensata in due stagioni e per 24 episodi di una spy-story mozzafiato. Lo showrunner Tony Gilroy l’ha immaginata con un inizio e una fine già prefissata, con tanto di tabella di marcia per la distribuzione della seconda stagione: ecco quando arriverà Andor 2. Come ha detto Gilroy: “Per ora sono uno sconosciuto all’interno del franchise di Star Wars. Ma per quando avremo concluso questo viaggio, avrò offerto 26 ore di contenuti e sarà un veterano”.

Se però Gilroy dovesse decidere di rimanere, lo farebbe senza il suo protagonista Diego Luna. L’attore ha dichiarato infatti a Entertainment Weekly: “Per me, questo è tutto in Star Wars. È un viaggio bellissimo ora che ho 24 episodi, 24 film brevi, per raccontare la storia di Cassian e di come è diventato l'uomo che abbiamo incontrato in Rogue One. Ha un inizio e una fine. Pertanto, posso godermi il viaggio e inquadrare l'obiettivo che abbiamo. Penso che sia necessario, altrimenti lavori sempre per arrivare da qualche altra parte”.

Continua Luna: “Non la vedo così. Tutti che ti dicono: 'Immaginati tra 10 anni, dove vorresti essere. Proiettalo e lavora per quello'. Per me non ha senso. Preoccupati di quello che stai facendo oggi, piuttosto. Fallo nel miglior modo possibile. Goditi il viaggio. Assicurati di dare il massimo. E se lo fai succederà qualcosa di interessante. Altrimenti, il viaggio in sé sarà valso la pena. Quindi si tratta di questo, non credo di voler pensare a un dopo in Star Wars".

