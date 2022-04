Andor, cambiano i piani per la serie Star Wars che passa da 5 a 3 stagioni

Un'interessante rivelazione del direttore della fotografia della serie tv Star Wars: Andor annuncia le novità rispetto ai piani per lo show Disney+, che fin dall'inizio avrebbe contemplato una durata di 5 stagioni, oggi ridotte a 3. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato Adriano Goldman nell'intervista al canale televisivo brasiliano TVCultura.

In attesa di conoscere la data d'uscita di Star Wars: Andor, Goldman avrebbe rivelato che nei progetti iniziali la serie Star Wars avrebbe dovuto coprire un arco di 5 stagioni, ma alcuni cambiamenti in corsa hanno fatto sì che fossero ridotte: "La serie alla quale stavo lavorando sarebbe dovuta durare 5 stagioni, ma credo non succederà. Probabilmente ne avrà tre" ha dichiarato nell'intervista televisiva.

La frase è stata riportata dalla testata Bespin Bulletin, che riferisce anche che "Lucasfilm ha scelto di ambientare la prima stagione di Andor 5 anni prima degli eventi di Rogue One proprio perché speravano di realizzare più stagioni della serie". Di certo, la decisione di lanciare una serie avendo già in mente il numero di stagioni complessive evidenzia una certa linea di pensiero nella gestione della programmazione da parte di Lucasfilm.

Da qui la scelta di girare le stagioni di Andor in modalità back-to-back, ovvero una di seguito all'altra: è notizia di queste ore l'avvio delle riprese di Star Wars: Andor 2 entro la fine dell'anno.

Nel frattempo, i fan restano in attesa di un trailer o di novità sull'esordio di Andor che potrebbero arrivare tra circa un mese, più precisamente durante la Star Wars Celebration che si terrà ad Anaheim tra il 26 e il 29 maggio.