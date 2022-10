Andor, ecco il cameo di Star Wars nell'episodio 7 che forse non avete notato!

Continua la programmazione settimanale di Andor, serie che narra le imprese del personaggio principale in una storyline che precede gli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Per i fan già si tratta di un'ottima serie di Star Wars e per molti il sesto episodio è il migliore di uno show Star Wars realizzato finora. Intanto, arrivano altri camei!

Nel corso del settimo episodio, distribuito ieri su Disney+, vediamo il colonnello Wullf Yularen, interpretato da Malcolm Sinclair. Il personaggio ha fatto la sua prima apparizione in Star Wars: Una nuova speranza come personaggio senza nome che passa accanto a Luke Skywalker e Han Solo travestiti. In seguito viene chiamato Wullf Yularen in un gioco di carte di Star Wars. Yularen appare anche come personaggio ricorrente nelle serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels. Potete dare un'occhiata alla sua apparizione nello show nel post messo in calce a questa news.

In una recente intervista, Diego Luna ha spiegato le premesse e gli obiettivi di Andor:

"L'unica cosa che posso dire è che vedrete dove si trovava cinque anni prima di Rogue One, e non crederete che Rogue One sia stato possibile", ha detto Luna. "Questa è l'idea, vedere una trasformazione e un risveglio. Non posso dirvi come sarà rappresentato, dovrete aspettare. Ma si tratta di questo, e di quanto tutti noi siamo capaci di cambiare e trasformarci, e questa è la bellezza della narrazione. Non sono molte le volte in cui si inizia conoscendo già la fine, qui si sa cosa succede. Non si tratta di dire: 'Oh, è successo!'. No, no, l'importante è come è successo. Si tratta dei piccoli dettagli, di quello che c'è tra le righe e di ogni strato del personaggio. Anche se siamo in uno show molto epico e in una grande avventura di spionaggio, avremo tempo per l'intimità. Andrete in profondità nel personaggio e nelle persone che lo circondano. Sarà interessante, credo, e sarà cupo e divertente e diverso da quello che si vede in giro adesso".

