Andor, ecco il cameo da Star Wars Rogue One che forse vi è sfuggito!

Essendo Andor una serie che funge da prequel agli eventi visti in Rogue One: A Star Wars Story (a sua volta un prequel di Una nuova speranza), è normale che prima o poi faranno capolino nello show di Disney Plus parecchi personaggi non solo dell'universo di Star Wars ma proprio del film di Gareth Edwards. Uno di loro è apparso nell'epiosdio 8.

Vi ricordiamo che QUESTO ARTICOLO E' CONTRASSEGNATO COME SPOILER quindi non procedete con la lettura se non siete in pari con gli episodi di Andor.

L'episodio 8 di Andor introduce un personaggio di Rogue One che si rivelerà molto importante - e no, non stiamo parlando di Saw Gerrera. Nell'episodio, Cassian viene portato in prigione dopo essere stato arrestato ingiustamente nell'episodio 7. È una situazione desolante, ma mentre si trova lì incontra nientemeno che Ruescott Melshi, interpretato da Duncan Pow.

Ora, vi starete chiedendo chi sia, dato che non subito si riuscirà a riconoscerlo. Come si è scoperto, Melshi è un personaggio molto importante di Rogue One. Guida la squadra di estrazione che salva Jyn Erso dal trasporto imperiale nel film, anche se Jyn lo stende con una pala durante il salvataggio (venendo poi prontamente catturata da K-2SO).

Più avanti nel film, Melshi si unisce alla squadra di ribelli (soprannominata Rogue One) che intende andare su Scarif e lavora a stretto contatto con Cassian, che è un suo buon amico. Nel pieno della battaglia, Bodhi Rook dice a Melshi che deve accedere all'interruttore principale. Purtroppo, Melshi morirà nel tentativo di raggiungerlo.

L'episodio 8 di Andor si conclude prima che Cassian e Melshi riescano a uscire di prigione - e sappiamo che inevitabilmente accadrà - ma, a giudicare dal loro rapporto di collaborazione in Rogue One, possiamo aspettarci che il duo si aiuti a vicenda per fuggire prima o poi.

Su queste pagine trovate già la nostra recensione della 1x08 di Andor. Sapevate che inizialmente Andor doveva durare cinque stagioni?