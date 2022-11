Andor: Cassian non sa dell'esistenza dei Jedi? Tony Gilroy risponde ai fan

Uno dei più grandi rischi che Andor ha deciso di prendersi è stato il voler rimuovere da ogni sua trama jedi e spade laser. Questa decisione la rende unica nel suo genere, un esperimento, fino a questo momento, riuscito molto bene. Della questione ne ha parto Tony Gilroy, creatore della serie.

Andor, secondo molti fan, è una delle più grandi sorprese dell'universo di Star Wars. Partita in sordina come una serie "secondaria", nonostante continui a non collezionare altissimi ascolti, è riuscita nella difficilissima sfida di raccontare il mondo di Guerre Stellari senza cadere nel solito stilema Lato Chiaro, Lato Oscuro, spade laser, Jedi vs Sith. Questo fattore la rende una vera e propria mina vagante rispetto ad altri prodotti inerenti all'universo creato da George Lucas. Meno "spaziale" ma molto più politica e thriller.

Dopo aver svelato di aver creato un reparto per gli easter egg in Andor, Tony Gilroy ha risposto ad una delle domande che più hanno incuriosito i fan da quando la serie è iniziata. E' possibile che Cassian e le persone che lo circondano non sappiano dell'esistenza dei Jedi? Un interrogativo che sorge spontaneo vedendo come il prodotto sia praticamente scollegato da qualsiasi tematica riguardante la guerra tra Jedi e Sith.

Gilroy ha risposto al dubbio posto dai fan ai microfoni di Collider parlando di quanto i Jedi siano una specie "nascosta" rispetto alle altre. "Non penso che ci prestino molta attenzione. Voglio dire, quanti esseri ci sono in quella gigantesca galassia? Penso che la stragrande maggioranza di tutte le creature e gli esseri e cose senzienti che sono nella galassia, penso che a conoscenza dei Jedi e della spada laser siano in un numero piuttosto piccolo" ha commentato Gilroy.

In occasione dell'uscita del decimo episodio, Andy Serkis ha parlato di Kino Loy e dell'importanza del personaggio e dei prigionieri nell'arco narrativo di Cassian in Andor.