Andor: al centro della Stagione 2 un famosissimo pianeta Star Wars

La prima stagione di Andor tutt'ora in fase di distribuzione su Disney+ sta raccogliendo consensi come non se ne vedevano da tempo per Star Wars. Una scommessa riuscitissima, quella di Tony Gilroy, che ora anticipa un enorme effetto nostalgia per la seconda stagione, quando rivedremo storiche locations della saga: ecco quali.

I nuovi episodi della serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story ci stanno convincendo a tal punto, da far quasi rimpiangere di non poter vedere le cinque stagioni pensate per Andor. Questa rivelazione viene da Tony Gilroy – la mente geniale dietro il nuovo progetto con Diego Luna – che ha spiegato come si sia scelto di condensare il tutto in due stagioni solamente proprio per dare valore ai passaggi principali, senza annoiare gli spettatori tirando la corda con troppi episodi.

In un certo senso quindi, siamo più che felici di vedere due stagioni solamente, perché a quel punto ogni dettaglio diventa ancor più significativo: persino quell’easter egg alla Padme di Natalie Portman. E ora non stiamo nella pelle per la seconda stagione, soprattutto per Tony Gilroy anticipa che sarà ambientata su diversi sistemi conosciutissimi di quella galassia lontana lontana. Secondo un’intervista tenuta da Collider infatti, avvicinandosi alla missione di Rogue One l’intera Stagione 2 avrà come protagonista la base ribelle su una delle lune di Yavin.

Anticipa infatti Gilroy sul lavoro di sceneggiatura: "Tom Bissell è davvero fantastico e davvero, davvero interessante, versatile, davvero un bravo scrittore. Ma anche un grande – molto, molto, molto grande – fan di Star Wars. Volevamo davvero assicurarci di avere un grande professionista perché ci avviciniamo Rogue One e andremo su Yavin. E poi andremo molti altri luoghi della trilogia originale. Quindi quando Tom è entrato è stato fantastico, interi episodi devono tutto a lui”.

Nonostante Gilroy sia stato molto chiaro sullo sviluppo “a termine” della storia di Cassian, che guadagna valore proprio perché ne conosciamo già il gesto eroico alla fine di Rogue One, molte teorie sostengono che Andor sopravvivrà dopo il finale, svelando un improbabile salvataggio che il film, a suo tempo, ci avrebbe nascosto. Ci permettiamo di dissentire, semplicemente perché questa interpretazione farebbe un torto alla premessa fondante di una delle migliori serie LucasFilm dall’avvento di Disney.