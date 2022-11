Andor: i set della trilogia prequel di Star Wars riutilizzati per la serie Disney Plus!

Andor è una serie che episodio dopo episodio sta continuando ad appassionare e convincere anche i più scettici tra i fan di Star Wars, merito non solo di una sceneggiatura solida a ogni puntata, ma anche di una regia capace e un ottimo risultato visivo. Proprio il produttore degli effetti visivi dello show ha svelato alcune chicche interessanti.

In un'intervista esclusiva a Screen Rant, il produttore degli effetti visivi di Andor, TJ Falls, ha svelato come lo show sia stato in grado di riutilizzare i set di Coruscant della trilogia prequel di Star Wars di George Lucas. Sebbene siano passati più di 15 anni dall'uscita dell'ultimo film prequel, Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, e la tecnologia CGI sia in uno stato molto più avanzato oggi, Falls spiega che alcuni set di Coruscant erano ancora utilizzabili per Andor, anche se solo dopo essere stati aggiornati.

"Si è trattato di una commistione. Stiamo utilizzando ciò che abbiamo dai prequel in termini di come era disposta la città, con il Senato e come è stato costruito. Considerando il tempo trascorso da quando sono stati realizzati i prequel a oggi, abbiamo dovuto ricreare la maggior parte di quei set. Ma non tutti. Per alcuni di essi abbiamo preso i modelli di base e li abbiamo aggiornati nel nostro sistema per costruire una Coruscant più grande. Quindi, si tratta di utilizzare ancora un po' quello che avevamo in passato e di modernizzarlo nella visione della città per la nostra serie".

Il green screen viene utilizzato ancora oggi per le produzioni di Star Wars, ma, come è stato evidenziato per la prima volta in The Mandalorian, una nuova tecnologia chiamata The Volume ha permesso alle produzioni di creare ambienti virtuali direttamente sul set, anziché elaborarli in post-produzione. Questa nuova tecnologia è stata utilizzata anche per Obi-Wan Kenobi e persino per The Batman, ma è interessante notare che Andor è tornato a un metodo di produzione più vecchio stile. L'ultima serie di Star Wars si basa molto su set pratici e ambienti reali, che si prestano bene all'estetica più grezza dello show.

Su queste pagine la recensione della 1x10 di Andor; a proposito, avete visto l'ultima fan art a tema Star Wars?