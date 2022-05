Andor, confermata la finestra di lancio della serie con Diego Luna su Disney+

Tra le possibili date di debutto di Andor, si pensava che il prequel di Rogue One in produzione per la piattaforma streaming Disney+ potesse arrivare quest'estate sugli schermi, ma sarà davvero così?

Sembra che Cassian Andor ci farà compagnia quest'estate su Disney+.

Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm, avrebbe infatti confermato il debutto della serie tv con Diego Luna per i mesi estivi ("più in là quest'estate", sono state le sue parole) anche se al momento non ci è ancora dato sapere esattamente quando. È possibile però, nota il sito Comicbook, che venga inserito tra le serie Marvel Ms. Marvel e She-Hulk (a tal proposito, scoprite le ultime indiscrezioni sul debutto di She-Hulk su Disney+)

Ma di cosa parlerà lo show nello specifico? A darci un'idea più precisa è stato Tony Girloy, che ha lavorato anche a Rogue One, e che ora si sta occupando di Andor.

"Questo tipo ha dato la sua vita per salvare la galassia, giusto? Voglio dire, lui ha sacrificato sé stesso, consapevolmente, senza nessuna vanità o pretesa di ottenere riconoscimenti per le sue azioni. Chi fa una cosa del genere? È su questo che sarà incentrata questa prima stagione" ha affermato l'head writer di Andor "La serie riguarda lui e il suo essere contro la rivoluzione, il suo essere cinico, smarrito, e abbastanza un casino. La sua dimora adottiva sarà la base di tutta la nostra prima stagione, e vedremo come questo luogo verrà radicalizzato. Poi vedremo un altro pianeta che sarà completamente smontato nel senso coloniale del termine. L'Impero si sta espandendo rapidamente, e stanno facendo fuori tutti coloro che si mettono in mezzo".