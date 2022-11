Andor, cosa stanno costruendo i prigionieri su Narkina-5? Parla Andy Serkis

Andy Serkis è Kino Loy in Andor, un detenuto che su Narkina 5 supervisionava il lavoro di altri prigionieri nell'unità Five-Two-D, ma come molti si domandano in questi giorni, a cosa stanno esattamente costruendo gli uomini su questa piccola luna acquatica?

I fan di Star Wars hanno naturalmente iniziato a far circolare varie teorie, una delle quali sembrerebbe suggerire che i prigionieri starebbero addirittura costruendo alcune parti della Morte Nera, la celebre stazione spaziale nonché potentissima arma di distruzione di massa, nota a tutti gli appassionati della saga creata da George Lucas.

Sulla costruzione in questione, l'attore che ha interpretato il Gollum della trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson ha detto: "Questa non è una domanda a cui posso rispondere direttamente, ma lascia che ti dica che le parti che stanno costruendo e sono sicuro che le persone riusciranno a capirlo da sole e sono sicuro che molti lo hanno già fatto, se stanno davvero osservando con attenzione: stanno costruendo qualcosa per l'Impero, qualcosa che è utilizzato per scopi nefasti, ma non dirò nient'altro".

Nell'episodio 9 di Andor, Cassian è riuscito a convincere proprio Kino Loy, ad aiutarlo nel suo tentativo di ribellione. I due hanno così scoperto che i prigionieri non vengono di fatto mai liberati, ma al termine della pena vengono trasferiti in un altro settore, e costretti a nuovi e massacranti lavori.



Il gran finale ormai è sempre più vicino. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.