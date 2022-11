Andor: cosa costruiscono i prigionieri? Tony Gilroy smentisce una popolare teoria dei fan

Nel corso dell'ultimo blocco di episodi di Andor, abbiamo assistito al periodo di detenzione del protagonista in una struttura su Narkina 5. Qui, Andor e gli altri detenuti sono stati costretti a lavorare alla costruzione di qualcosa in particolare per l'Impero che nell'arco degli episodi non viene mai svelata. Ora il regista smentisce una teoria.

In precedenza, Andy Serkis aveva accennato all'oggetto su cui i prigionieri stavano lavorando nel corso degli episodi, ma in una recente intervista a Collider, il creatore dello show Tony Gilroy ha smentito una teoria che nel frattempo si era diffusa molto tra i fan della serie Star Wars:

"Sì. Beh..., forse dovremo aspettare e vedere cosa dice Andy. Ho sentito una teoria. Qualcuno ha detto: 'Mia figlia mi ha mandato qualcosa: stanno costruendo qualcosa nella stanza accanto e poi la stanno smontando', il che non è vero. È totalmente senza senso. Quello che dico io è che 'Non siamo così oscuri'. Immagino che lo scopriremo. Sì, vedremo".

Nonostante Gilroy abbia smentito una teoria, ce ne sono ancora molte altre che circolano in rete. Il fatto che Narkina 5 sia una prigione imperiale di massima sicurezza fa pensare che i detenuti stiano costruendo qualcosa di importante per l'Impero. Naturalmente, una delle teorie più diffuse è che i detenuti stiano costruendo la Morte Nera. Considerando che Andor si svolge circa 5 anni prima che la Morte Nera diventasse operativa, è probabile che la stazione spaziale sia in fase di costruzione in quel periodo.

Secondo Serkis, la risposta a questa domanda è molto importante e prima o poi la scopriremo: "In realtà è importante quello che stanno costruendo, perché è significativo. Per chi osserva attentamente, quei pezzi sono molto significativi. Se si esaminano davvero i pezzi che vengono formati e assemblati da tutti gli uomini ai piani, si scopre che hanno un'enorme importanza".

In attesa dell'11esimo e penultimo episodio, vi rimandiamo alla recensione della 1x10 di Andor.