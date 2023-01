Andor, a cosa è dovuto il grande successo della serie Disney+? Parla Diego Luna

Durante la sua partecipazione ai recenti Critics Choice Awards, Diego Luna ha avuto modo di parlare del grande successo ottenuto da Andor, la serie Disney+ dedicata all'iconico ufficiale dell'Alleanza Ribelle il cui destino è stato già scritto in Rogue One.

Secondo l'attore, questo grande riscontro da parte de pubblico dipende, non solo dall'unicità del personaggio in sè ma anche, dalla sua capacità di gravitare all'interno del ben più vasto universo di Star Wars pur mantenendo comunque una certa indipendenza da tutte le altre produzioni del franchise.

"Quando le persone parlano di 'Star Wars' come di una cosa sola, a mio avviso esagerano. Sono qui perché si celebra 'Andor' e 'Andor' fa parte della famiglia 'Star Wars'. Ma è una cosa a sé stante, sai? E questo è uno dei motivi per cui 'Andor' è stato così apprezzato, perché è diverso. È nient'altro che Andor. È esattamente quello che volevamo fare. Ed è fantastico e strano allo stesso tempo. Perché facciamo parte di 'Star Wars', ma siamo diversi da qualsiasi altra cosa che 'Star Wars' è in grado di fare. E immagino di essere molto fortunato ad avere una tale libertà in uno spettacolo che fa parte di questa galassia".

E in attesa della seconda stagione di Andor, Diego Luna ha aggiunto: "La prossima stagione si conclude con l'inizio di Rogue One... Stiamo lavorando sodo con immensa passione, forza e determinazione a questi nuovi episodi. Ed è bello sentire così tanto amore per questa serie da parte del pubblico perchè sa, questo ci motiva e ci spinge a fare una stagione ancora migliore".

