Andor, di cosa parla davvero lo show Star Wars? Ecco IL tema: 'La parola chiave è...'

Mancano solo due episodi al gran finale della prima stagione di Andor, cui ne seguirà solo un'altra che andrà a chiudersi con gli eventi di Rogue One. Uno show Star Wars fra i migliori visti finora, con un nucleo tematico molto forte. Ora lo sceneggiatore Beau Willimon rivela la parola chiave dell'intera serie.

Entro dieci giorni – più precisamente il 23 novembre – vedremo chiusa metà dell’arco quinquennale della spia ribelle Cassian Andor. Da lì, solo una seconda stagione ci dividerà dalla fine della serie, che dovrebbe concludersi là dove l’acclamatissimo Rogue One ha inizio. Gli ultimi episodi hanno riportato grande nostalgia nel franchise, con un easter egg su Padme di Natalie Portman, da spezzare il cuore. Ma molti di più arriveranno nella seconda stagione, che sarà ambientata per la maggior parte del tempo su uno storico pianeta di Star Wars.

Ora però, a metà di questa clessidra della durata temporale di cinque anni, è arrivato il momento di ribadire il punto focale di Andor, come spiegato dallo sceneggiatore Beau Willimon ai microfoni di ScreenRant: "Il sacrificio è il vero centro di questo show. È qualcosa di cui abbiamo parlato dall'inizio. Se la storia è: ‘Come può un ragazzo passare dall'essere un egoista che non va bene neanche a se stesso a diventare un ragazzo disposto a dare la vita per la Ribellione?". Allora la storia sarà: ‘Come si fa a diventare quella persona disposta a fare il sacrificio estremo?’. Lo ripeto: il sacrificio è al centro dello show".

Continua Willimon: “È una domanda che dobbiamo porci per ogni personaggio, anche per le persone che lavorano per l'ISB: ‘Quali sacrifici sono disposti a fare o hanno già fatto? Che costo o pedaggio sarà richiesto alle loro anime?’. Tony Gilroy parlava sempre del fatto che erano le persone, i singoli, la vera argilla di questo show. Questa sorta di argilla sciolta che in qualche modo si fonde e inizia a spianare la strada verso la ribellione, ma sarà lastricata dall'asfalto. Nessuno conoscerà i loro nomi, nessuno saprà chi erano. Erano le persone che hanno dovuto correre dei rischi a caro prezzo e sacrificarsi per dare ai piani per la Morte Nera, alla fine. Ecco di chi parla il nostro show. Cassian è al centro, ma ce ne sono anche molti altri come lui".

Nonostante il concetto fosse diventato chiaro nel corso degli episodi, sentirlo ribadito in questo modo fa ancora più effetto.