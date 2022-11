Andor, cosa ha spinto Cassian ad entrare nell'Alleanza Ribelle? Parla Diego Luna

In attesa della prossima stagione di Andor, Diego Luna ha voluto parlare delle ragioni che hanno spinto il suo personaggio ad unirsi all'Alleanza Ribelle, finendone per diventare poi un vero e proprio simbolo.

Nel corso di una lunga intervista con Collider l'attore per spiegare questa scelta ha detto: "Si rende conto di quanto siano incasinate le cose in questa galassia. Si rende conto di quanto poco significhi per l'Impero la vita delle persone. Non c'è personalità che valga. Si rende conto che la prigione è solo una metafora della vita là fuori. Non devi essere in quella prigione per vivere la tua prigionia. Penso che quel salto, quella fuga, facciano comprendere che è sicuramente la prima volta che scappa con uno scopo, perché continua a scappare in questo spettacolo. Scappa sempre. Ma quello è un momento in cui sa perché sta scappando, e fugge da qualcosa che non può chiamare vita".

Luna in riferimento alla morte della madre di Andor ha poi aggiunto: "Penso che Maarva, in modo personale, sia ciò che finisce per incastrarlo. È il campanello d'allarme, e arriva troppo tardi. Si rende solo conto di averlo sempre avuto lì. Che il mentore, che il referente, l'esempio, era lì, era a casa, era seduto lì su quella sedia. Che le parole che stava dicendo erano vere. Ecco perché dicevo che Rogue One vi sembrerà diverso dopo aver visto l'episodio 12 perché ricordi Maarva con ogni parola che Cassian dice e ogni azione che fa. Penso che la prigione sia anche comprendere contro cosa stanno combattendo. Capisce cos'è la macchina, cos'è la struttura, cos'è il mostro, la bestia che devono combattere".

