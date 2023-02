Andor, il creatore riflette sull'industria dell'intrattenimento: 'Non ci sono regole'

Durante un panel ospitato recentemente dalla WGA a New York, il creatore di Andor Tony Gilroy ha detto la sua sull'industria dell'intrattenimento, oggi più che mai in continua evoluzione.

“Ci troviamo in una forma di totale libertà in questo momento. Non credo che nulla abbia importanza", ha dichiarato l'ideatore della serie di successo di Star Wars. “Penso che ciò che sta accadendo in questo momento non stia accadendo solo sullo schermo o sulle pagine o in questa stanza. Penso che stia accadendo anche negli affari, noi saremo tutti alla riunione - sai, lo sciopero e tutto il resto - e penso che in questo momento ci sia solamente il caos più assoluto. Tutto è lecito. Non credo ci siano regole. Penso che sia così dannatamente eccitante che non importa se tu - due episodi, un episodio e mezzo, cinque episodi, questo, quello, una commedia - non importa! Non credo ci siano regole".

Insieme a Gilroy, la giuria ha visto la partecipazione dei candidati al WGA Award Taffy Brodesser-Akner (Fleishman is in Trouble), Antonio Campos (The Staircase), Madeleine George (Only Murders in the Building) e Daniel Goldfarb (Julia). La 75a edizione dei premi si terrà il 5 marzo, in cerimonie coordinate ma separate a New York e Los Angeles.

Per salutarvi, vi lasciamo con le dichiarazioni di Diego Luna sul successo di Andor.